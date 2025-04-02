Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 5 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 5 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
10 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung. 02 đường Tô Ký. phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 5 Triệu

- Gọi cho khách hàng theo data có sẵn do Công ty cung cấp.
- Data thực 100% và khách hàng đã có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm
- Chốt và lên đơn cho khách hàng, sản phẩm có kèm quà tặng theo từng thời điểm.
- Sản phẩm Sữa Abbott (thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, sản phẩm đa dạng)
- Tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp với độ tuổi của bé và mời khách hàng dùng thử.
- Làm tại văn phòngThứ 2 đến Thứ 7không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói rõ ràng, lưu loát, không nóingọng, nói đặc giọng địa phương, vùng miền.
- Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo.Không nhận sinh viên vướng lịch học.
- Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 11.600.000 đồng/ tháng (Lương cứng 7.000.000 VND + Thưởng + Hoa hồng)
- Lương tháng 13 - Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được nghỉ 14 ngày phép/năm, và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Chế độ phúc lợi các ngày (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,..)
- Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc gồm điện thoại và máy tính/laptop

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

