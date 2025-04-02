Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 811A

- 811B Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Quản lý & phát triển kênh bán hàng trực tuyến (Webshop & Fanpage)
Quản lý bán hàng trên Website chính hãng và Fanpage: Tư vấn sản phẩm, xử lý đơn và chăm sóc khách hàng trực tuyến.
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh số (KPI) hàng tháng, quý, năm.
2. Triển khai chương trình ưu đãi & phối hợp liên phòng ban
Làm việc với ngân hàng, cổng thanh toán để triển khai các ưu đãi giúp tăng doanh số.
Phối hợp với Marketing để lập kế hoạch, truyền thông và triển khai chương trình khuyến mãi trên Website và Fanpage.
3. Quản lý sản phẩm & hàng tồn kho
Theo dõi tình trạng hàng hóa, đảm bảo luôn có sẵn sản phẩm phục vụ khách hàng.
Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả và chương trình ưu đãi trên website, fanpage.
4. Phân tích & tối ưu hóa chiến lược bán hàng
Theo dõi dữ liệu doanh số, phân tích xu hướng tiêu dùng để đề xuất giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu thị trường trực tuyến, cập nhật xu hướng và theo dõi đối thủ cạnh tranh.
5. Xây dựng & duy trì mối quan hệ khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì quan hệ lâu dài và gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua kênh online.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng online từ ít nhất 2 năm quản lý website thương mại chính hãng và bán hàng B2C.
Kỹ năng xây dựng chiến lược bán hàng và liên kết với các chương trình ưu đãi thanh toán trực tuyến.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo.
Chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của kế hoạch kinh doanh.
Hiểu biết về social marketing và content marketing là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khoảng 10M + hoa hồng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, gửi xe
Nghỉ phép năm & Nghỉ Giáng sinh 25/12
BHXH đầy đủ theo Luật Lao động
Đào tạo nội bộ các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 811A-811B Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

