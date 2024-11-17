Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kinh doanh quốc tế

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo hướng dẫn, đào tạo của quản lý.
- Gọi điện và tư vấn khách hàng những ngành hàng, dịch vụ của Công ty.
+ Hướng dẫn, tư vấn về nguồn hàng, sản phẩm, chất lượng, thời gian nhập hàng cho khách hàng.
+ Tư vấn thủ tục nhập khẩu, cước vận chuyển hàng LCL, FCL, đường bộ, đường biển.
- Chăm sóc khách hàng và xử lý phát sinh nếu có.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học
- Có laptop cá nhân.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sale,telesale,CSKH hoặc đã từng làm nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng.
- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Chủ động gọi điện tư vấn dịch vụ cho khách

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập= Lương cơ bản 6.000.000 Đ + Lương trách nhiệm 1.000.000 Đ + Hoa hồng + Thưởng
(thu nhập 9.000.000-25.000.000/tháng trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn)
- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản + 100% lương trách nhiệm + hoa hồng
- Hỗ trợ vé gửi xe dưới tòa nhà.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ Tết, sinh nhật,... theo quy định
- Được hướng dẫn, đào tạo công việc xuất nhập khẩu, được tiếp cận với thị trường hàng hóa trong nước và nước ngoài
- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 93, Đường 16, Thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

