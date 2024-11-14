Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Giới thiệu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh ung thư (bao gồm các tờ rơi, gói xét nghiệm, quyền lợi hợp tác) đến các phòng khám đa khoa, bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm ... (gọi chung là đối tác)
Hỗ trợ thu mẫu tại địa điểm của đối tác
Thu thập và tổng hợp thông tin đối tác cũng như phản hồi của đối tác về đối thủ và thị trường.
Tư vấn chăm sóc khách hàng của đối tác chuyển qua
Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Dược, Xét Nghiệm, Công Nghệ Sinh Học
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến kinh doanh, dược phẩm
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến bác sĩ, nhân viên y tế
Am hiểu về lĩnh vực xét nghiệm

Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì

Theo luật lao động VN (nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN)
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết
Các chính sách dành riêng cho cấp quản lý (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CityView, 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

