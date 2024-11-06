Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Kinh doanh kênh GT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Kiên Giang

- Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

- ﻿﻿Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.
- ﻿﻿Quyết định phân bổ địa bàn cho nhân viên; Kiểm soát và duy trì việc viếng thăm đúng routine được giao.
- ﻿﻿Quản lý, giám sát mục tiêu và chịu trách nhiệm tất cả hoạt động của nhân viên trong khu vực phụ trách.
- ﻿﻿Quản lý và thực thi các chương trình khuyến khích khách hàng.
- ﻿﻿Trực tiếp tìm kiếm và đàm phán với Nhà phân phối/Đại lý để hợp tác theo chỉ tiêu, ngành hàng, khu vực,...
- ﻿﻿Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, báo cáo và lên phương án tác chiến.
- ﻿﻿Hoàn thành các mục tiêu KPIs được giao.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trở lên;
Có mối quan hệ tốt với NPP, Điểm bán, Nhân sự;
Khả năng giao tiếp với khách hàng tốt, Chịu khó đi thị trường
Ưu tiên kinh nghiệm sales thị trường ngành hàng FMCG, QRcode, Tài chính hoặc liên quan
Khu vực HCM, Mekong (Kiên Giang & Cà Mau)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 - 22 triệu + thưởng KPIs
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định như BHXH, BHTN, BHYT;
Lương tháng 13, Thưởng hiệu quả công việc;
Du lịch, hoạt động team building, tất niên,...
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-kinh-doanh-thu-nhap-22-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244081
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm