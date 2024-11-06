Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Kiên Giang - Cà Mau

Kinh doanh kênh GT

- ﻿﻿Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.

- ﻿﻿Quyết định phân bổ địa bàn cho nhân viên; Kiểm soát và duy trì việc viếng thăm đúng routine được giao.

- ﻿﻿Quản lý, giám sát mục tiêu và chịu trách nhiệm tất cả hoạt động của nhân viên trong khu vực phụ trách.

- ﻿﻿Quản lý và thực thi các chương trình khuyến khích khách hàng.

- ﻿﻿Trực tiếp tìm kiếm và đàm phán với Nhà phân phối/Đại lý để hợp tác theo chỉ tiêu, ngành hàng, khu vực,...

- ﻿﻿Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, báo cáo và lên phương án tác chiến.

- ﻿﻿Hoàn thành các mục tiêu KPIs được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trở lên;

Có mối quan hệ tốt với NPP, Điểm bán, Nhân sự;

Khả năng giao tiếp với khách hàng tốt, Chịu khó đi thị trường

Ưu tiên kinh nghiệm sales thị trường ngành hàng FMCG, QRcode, Tài chính hoặc liên quan

Khu vực HCM, Mekong (Kiên Giang & Cà Mau)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 - 22 triệu + thưởng KPIs

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định như BHXH, BHTN, BHYT;

Lương tháng 13, Thưởng hiệu quả công việc;

Du lịch, hoạt động team building, tất niên,...

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

