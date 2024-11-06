Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Cư Xá Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh do công ty chuyển giao hoặc các khách hàng tự khai thác được trên khu vực được giao

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm về công cụ, dụng cụ pha chế

Demo, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng cho khách hàng

Chịu trách nhiệm các công việc như: chăm sóc khách hàng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng, thu tiền, giải quyết khiếu nại khách hàng, dự kiến sản xuất cho các đơn hàng quản lý tại khu vực

Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ khách hàng

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm theo quy định của bộ phận

Phối hợp với các bộ phận chức năng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tham gia cùng phòng Marketing review sản phẩm, triển khai các kế hoạch PR sản phẩm

Phối hợp với các bộ phận, phòng, ban trong công ty xử lý công việc

Tiếp nhận, thực hiện các hướng dẫn, phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Tuổi từ 22 đến 30

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Barista, pha chế đồ uống, có hiểu biết về café và chiết suất café, sử dụng tốt các dụng cụ pha chế.

Ưu tiên ứng viên có data khách hàng tiềm năng trong ngành

Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt, giọng nói dễ nghe.

Khả năng khai thác, tạo dựng các mối quan hệ.

Có tính kỷ luật cao, có ý thức làm việc tập thể tốt.

Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, nhanh nhẹn, chu đáo, ham học hỏi.

Yêu thích Review sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 6,000,000 - 8,000,000 (Không ảnh hưởng Kpis) + hoa hồng theo doanh số (Thu nhập trung bình từ 10tr-18Tr/Tháng)

Được đào tạo các kiến thức trong ngành F&B, các mô hình đồ uống hiện đại

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết... theo quy định của Công ty

Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị

Công việc ổn định, lâu dài.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin