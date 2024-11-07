Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Mở rộng khách hàng mới

Theo dõi, chăm sóc các đối tác đại lý

Tuyển dụng, phân loại, chốt đối tác & hỗ trợ đối tác.

Kết hợp với đại lý thực hiện các hoạt động trên nền tảng Online Digital

Quản lý đơn hàng và công nợ khách hàng

Đi công tác khi cần thiết

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương

Giới tính: Nam

Tuổi: 28 - 35 tuổi

Kỹ năng đàn phán. Trình bày, thuyết trình TỐT.

Chững chạc.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ngành nghề liên quan( gia dụng, điện máy, TBVS, nội thất, lọc nước,...)

Khác: Ưu tiên biết lái xe, ngoại hình chững chạc, chỉn chu.

Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thời gian + % doanh thu, thưởng, phụ cấp

Thu nhập:

Lương thời gian:

Range 1: 8-12 triệu( KPIs: 5 - 10 điểm bán mới/ tháng).

Range 2: 15-25 triệu(KPI 10-20) điểm bán mới/ tháng): từ 5 năm kinh nghiệm, có hệ thống mối quan hệ đối tác cùng tệp có thể khai thác ngay, tổng thu nhập 18 - 35 triệu(lương thời gian + % doanh thu, thưởng, phụ cấp), doanh thu từ 500 triệu - 1 tỷ/ tháng.

Thu nhập chưa gồm các chi phí khác: Thuê xe, ăn ở công tác, phát sinh hợp lý khác(nếu có).

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty hấp dẫn.

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, BHXH và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn. Được tham gia các khóa đào tạo, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin