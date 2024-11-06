Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 125 Tỉnh lộ 824, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

SẢN PHẨM KINH DOANH: ẮC QUY VÀ PHỤ TÙNG XE MÁY, Ô TÔ, XE ĐIỆN,....

- Lập kế hoạch cá nhân từ chỉ tiêu do GĐKD giao đầu mỗi quý/ tháng và triển khai thực hiện.

- Chăm sóc khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng mới theo định hướng phát triển của công ty.

- Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.

- Phối hợp sale admin theo dõi thu tiền bán hàng và thu nợ, đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ.

- Triển khai chương trình khuyến mãi trong kỳ

- Thực hiện báo cáo hoạt động,kết quả kinh doanh, thông tin thị trường khu vực phụ trách, ý kiến khách hàng theo đinh kỳ quy định.

- Hỗ trợ Trưởng phòng KD và thực hiện một số công việc theo phân công (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (từ 21 đến 30 tuổi)

- Trình độ trung cấp chuyên ngành kinh doanh, kỉ thuật hoặc các ngành liên quan

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ham học hỏi biết tổ chức và sắp xếp công việc, có kỹ năng phân tích đánh giá vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, power point)

- Chính trực, nhiệt tình, có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và có trách nhiệm trong công việc

- Châp nhận đi công tác và luân chuyển khu vực. Biết lái xe hơi là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thu nhập cạnh tranh theo hiệu quả công việc (LCB 10 triệu + lương doanh số => tổng thu nhập từ 10 triệu- 20 triệu).

- Phụ cấp công tác tỉnh: di chuyển, xăng xe, ăn uống, khách sạn.

- Môi trường làm việc cởi mở, năng động, thân thiện, được đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng, du lịch hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách riêng công ty với rất nhiều quyền lợi dành cho người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành

