Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH DOTEA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH DOTEA

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

Mức lương
75 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22 đường số 37 KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 75 - 14 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên tất cả các kênh: online và offline, xây dựng nguồn data và đi thị trường để phát triển thị trường khách hàng (kênh GT & MT).
Tư vấn về sản phẩm, test mẫu và gửi mẫu cho KH.
CSKH và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Đàm phán, thương lượng về giá cả, hợp đồng, tiến hành lên đơn và hướng dẫn khách hàng thanh toán.
Thực hiện các báo cáo doanh số tuần, tháng cho Leader.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Mặt hàng : trà pha chế / trà thưởng thức cao cấp

Với Mức Lương 75 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương: CSKH, Telesales...
Từng làm qua pha chế hoặc các công việc khác trong ngành F&B, pha chế là lợi thế hoặc sales hàng tiêu dùng nhanh.
Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và sử dụng được tin học văn phòng.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Nhanh nhẹn, chịu khó và có đam mê với công việc sale và pha chế đồ uống.

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên cần : 300.000 vnd/Tháng
Sinh nhật : 300.000 vnd
Lễ, tết dương lịch: 3-500.000 vnd
Hiếu, hỉ : 1.000.000 vnd
Tết âm lịch : quà + lương tháng 13
Teambuilding hàng năm
Các chế độ khác theo nội quy Công ty và Bộ luật lao động 2019: phép năm, BHXH, BHYT, BHTN...
Hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính bàn, điện thoại bàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOTEA

CÔNG TY TNHH DOTEA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 22 đường số 37, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

