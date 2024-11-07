Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 14 Triệu

Mức lương 75 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 đường số 37 KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT

Tìm kiếm khách hàng trên tất cả các kênh: online và offline, xây dựng nguồn data và đi thị trường để phát triển thị trường khách hàng (kênh GT & MT).

Tư vấn về sản phẩm, test mẫu và gửi mẫu cho KH.

CSKH và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Đàm phán, thương lượng về giá cả, hợp đồng, tiến hành lên đơn và hướng dẫn khách hàng thanh toán.

Thực hiện các báo cáo doanh số tuần, tháng cho Leader.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Mặt hàng : trà pha chế / trà thưởng thức cao cấp

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương: CSKH, Telesales...

Từng làm qua pha chế hoặc các công việc khác trong ngành F&B, pha chế là lợi thế hoặc sales hàng tiêu dùng nhanh.

Bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và sử dụng được tin học văn phòng.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Nhanh nhẹn, chịu khó và có đam mê với công việc sale và pha chế đồ uống.

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

Chuyên cần : 300.000 vnd/Tháng

Sinh nhật : 300.000 vnd

Lễ, tết dương lịch: 3-500.000 vnd

Hiếu, hỉ : 1.000.000 vnd

Tết âm lịch : quà + lương tháng 13

Teambuilding hàng năm

Các chế độ khác theo nội quy Công ty và Bộ luật lao động 2019: phép năm, BHXH, BHYT, BHTN...

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính bàn, điện thoại bàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

