Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 117/107 đường Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân - Bình Phước ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

Chăm sóc khánh hàng data hiện tại và phát triển thêm khách hàng mới (nếu có), đảm bảo doanh số kế hoạch của cấp trên đề ra.

Xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, mở rộng thị trường.

Nhận đơn hàng, chăm sóc mẫu ở cửa hàng.

Theo dõi công nợ chi tiết từng khách hàng, đảm bảo thu hồi về đúng và đủ.

Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Chịu trách nhiệm xử lý báo cáo giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng.

Chuẩn bị các báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý về công nợ, doanh số, xu hướng và tình hình thị trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam ( dưới 35 tuổi)

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học Quản trị kinh doanh

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Tính cách năng động, trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Có thể làm việc ở các tỉnh, gắn bó lâu dài và phát triển cùng công ty.

Ưu tiên ứng viên ở tại địa phương làm việc.

Lưu ý:

• Ứng viên Kinh doanh khu vực Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TPHCM sẽ phỏng vấn trực tiếp tại Số 117/107 đường Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

• Ứng viên Kinh doanh khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai sẽ phỏng vấn trực tiếp tại Số 1212 đường Mỹ Phước Tân Vạn, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 40 triệu (tùy năng lực- ngoài lương cơ bản có thêm lương doanh số và KPI)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, được nghỉ 12 ngày phép / năm.

Có cơ hội được, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm

Hưởng các chế độ khác như sinh nhật, lễ, tết theo quy định.

Được làm việc với đội ngũ nhân sự trẻ và năng động, đồng thời được Sếp tạo điều kiện và giúp đỡ tối đa để hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

