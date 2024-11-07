Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

Mức lương
8 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 117/107 đường Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân

- Bình Phước ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

Chăm sóc khánh hàng data hiện tại và phát triển thêm khách hàng mới (nếu có), đảm bảo doanh số kế hoạch của cấp trên đề ra.
Xây dựng, phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, mở rộng thị trường.
Nhận đơn hàng, chăm sóc mẫu ở cửa hàng.
Theo dõi công nợ chi tiết từng khách hàng, đảm bảo thu hồi về đúng và đủ.
Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Chịu trách nhiệm xử lý báo cáo giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng.
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý về công nợ, doanh số, xu hướng và tình hình thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam ( dưới 35 tuổi)
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học Quản trị kinh doanh
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tính cách năng động, trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
Có thể làm việc ở các tỉnh, gắn bó lâu dài và phát triển cùng công ty.
Ưu tiên ứng viên ở tại địa phương làm việc.
Lưu ý:
• Ứng viên Kinh doanh khu vực Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TPHCM sẽ phỏng vấn trực tiếp tại Số 117/107 đường Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
• Ứng viên Kinh doanh khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai sẽ phỏng vấn trực tiếp tại Số 1212 đường Mỹ Phước Tân Vạn, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 40 triệu (tùy năng lực- ngoài lương cơ bản có thêm lương doanh số và KPI)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, được nghỉ 12 ngày phép / năm.
Có cơ hội được, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm
Hưởng các chế độ khác như sinh nhật, lễ, tết theo quy định.
Được làm việc với đội ngũ nhân sự trẻ và năng động, đồng thời được Sếp tạo điều kiện và giúp đỡ tối đa để hoàn thành tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1212 đường Mỹ Phước Tân Vạn, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất