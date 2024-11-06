Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2 – PLS Building, 240 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm khách hàng (20%)
Chăm sóc khách hàng (10%)
Tư vấn khách hàng online & trực tiếp (20%)
Bán hàng (50%)
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, biết sử dụng tin học văn phòng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối/ bán lẻ.
Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành phụ tùng/ phụ kiện ô tô.
Ưu tiên biết tiếng anh căn bản.
Giao tiếp tốt, chịu khó.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7-12 triệu + hoa hồng.
Đánh giá tăng lương định kỳ theo quy định.
Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định,...
Các chế độ phép năm, BHXH theo quy định.
Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, company trip, team building, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT HOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
