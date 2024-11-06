Tuyển Kinh doanh kênh GT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 755/05 Nguyễn Bình, Ấp 02, Xã Nhơn Đức, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của công ty đến các đối tượng khách hàng

Trao đổi chứng từ và thu hồi công nợ theo quy trình của cồng ty

Phối hợp cùng Trưởng bộ phận Kinh Doanh đưa các phương án đẩy mạnh việc kinh doanh

Theo dõi và chăm sóc khách hàng định kỳ.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có xe máy, điện thoại smart phone, laptop

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Hàng dễ bán, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó.

- Thái độ làm việc tích cực, tự giác, chịu khó và kiên trì.

- Có kinh nghiệm bán hàng sẽ là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, BHXH, BHYT đầy đủ theo luật Lao Động.

- Phụ cấp bữa trưa (30.000/ngày)

- Phụ cấp xăng 1,5 triệu

- Mức thưởng doanh số và KPI từ 5 đến 7 triệu

- Tổng thu nhập lên đến 15.5 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG

