Tuyển Kinh doanh kênh GT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 755/05 Nguyễn Bình, Ấp 02, Xã Nhơn Đức, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của công ty đến các đối tượng khách hàng
Trao đổi chứng từ và thu hồi công nợ theo quy trình của cồng ty
Phối hợp cùng Trưởng bộ phận Kinh Doanh đưa các phương án đẩy mạnh việc kinh doanh
Theo dõi và chăm sóc khách hàng định kỳ.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có xe máy, điện thoại smart phone, laptop
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Hàng dễ bán, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó.
- Thái độ làm việc tích cực, tự giác, chịu khó và kiên trì.
- Có kinh nghiệm bán hàng sẽ là một lợi thế
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13, BHXH, BHYT đầy đủ theo luật Lao Động.
- Phụ cấp bữa trưa (30.000/ngày)
- Phụ cấp xăng 1,5 triệu
- Mức thưởng doanh số và KPI từ 5 đến 7 triệu
- Tổng thu nhập lên đến 15.5 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
