Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TT16 Tam Đảo, phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng nhằm tối ưu hóa doanh thu theo định hướng phát triển của công ty.
Giám sát việc thực thi và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu chung của khối Kinh doanh.
Đánh giá hiệu suất bán hàng và đề xuất cải tiến.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác phân phối.
Tham gia vào việc phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội mới.
Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên bán hàng.
Tham mưu cho cấp trên trực tiếp những thông tin về khách hàng, sản phẩm theo xu hướng thị trường và thông tin về ngành hàng.
Sản phẩm phụ trách: Nguyên liệu pha chế đồ uống, trà sữa pha gói, trà trái cây pha gói... (B2B;B2C)

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các ngành về Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng và ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG liên quan đến FnB.
Cần có tính trung thực, siêng năng và không ngại thử thách
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng lập báo cáo, phân tích thị trường và lập kế hoạch chiến lược.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc di chuyển nhiều.
Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý bán hàng.
Thời gian làm việc: từ T2-T7 (8:30AM - 5:30PM), nghỉ 2 ngày T7/tháng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động về BHXH, nghỉ phép, nghỉ Tết, Lễ... khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên
Làm việc trong môi trường thân thiện và hòa đồng
Có cơ hội học hỏi và phát triển khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Kizuna 3, Cần Giuộc, Long An

