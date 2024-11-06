Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Yêu cầu các ứng viên có thế mạnh sales and marketing Kênh GT, MT ngành chăm sóc Mẹ và Bé - sữa dinh dưỡng cho trẻ em.

Tham mưu và tư vấn cho Giám Đốc về chiến lược, xây dựng kế hoạch Marketing, bán hàng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh số, thị phần.

Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, chính sách giá và chiết khấu cho các kênh bán hàng, đối tượng khách hàng.

Tổ chức và triển khai các hoạt động Marketing hỗ trợ cho việc bán hàng

Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.

candidates with strengths in sales and marketing of GT and MT channels in the Mother and Baby Care - (nutritional milk for children) industry are required).

Advise and advise the Director on strategies, develop marketing and sales plans to achieve sales and market share growth targets.

Planning, implement and evaluate the effectiveness of promotional programs, pricing and discount policies for sales channels and customer segments.

Organize and implement marketing activities to support sales

Other tasks under the direction of the Director.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học trở lên các chuyên ngành kinh doanh, marketing.

Giao tiếp tiếng anh lưu loát, làm việc cùng với các nhãn hàng nước ngoài

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trưởng Sales về ngành hàng Mẹ và Bé.

Có kiến thức xã hội tổng quan, có khả năng quản lý, xử lý tình huống tốt.

Chịu áp lực cao, có thể đi công tác xa.

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành Mẹ & Bé và sản phẩm sữa dinh dưỡng cho trẻ em.

University degree or higher in business or marketing.

Fluent in English, working with foreign brands.

At least 3 years of experience as Sales in the Mom and Baby industry.

Have general social knowledge, good management and situation handling skills.

Withstand high pressure, can travel far.

Sensitive to business opportunities, have in-depth knowledge of the Mom & Baby industry and nutritional milk products for children.

Tại CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 tr-15tr

Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu.

Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Salary :10 -15mil

Sign labor contract and pay full social insurance after probation period meets requirements.

Bonuses for holidays and Lunar New Year.

Youthful, friendly, professional working environment.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM

