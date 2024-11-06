Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2/9 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm data khách hàng mới

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm,chương trình đào tạo và các chính sách bán hàng của Công ty.

- Chăm sóc khách hàng từ nguồn khách hàng công ty cung cấp

- Khai thác, phát triển doanh số khách hàng

- Lên đơn hàng gửi Kế toán bán hàng

- Chăm sóc khách hàng theo lịch làm việc.

- Liên hệ mời khách hàng tham gia Đào tạo bổ sung kiến thức về sản phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc các ngành liên quan.

- Độ tuổi: Từ 35 tuổi trở xuống

- Ngoại hình tương đối

- Có tính kiên trì, mục tiêu cụ thể

- Giao tiếp tốt, kết nối với khách hàng. Đặc biệt có tính Trung thực

- Có sức khỏe tốt, năng lượng cao. Khả năng đi công tác

Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác B2B, mô hình công ty phân phối sản phẩm

- Ưu tiên đã từng làm qua mảng sức khỏe/ y tế/ thẩm mỹ/ làm đẹp

Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 8 - 12 triệu/ tháng + doanh số bán hàng. Thu nhập: 15 – 25tr/ tháng

- Thưởng doanh thu bán hàng

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm.

- Đi du lịch hằng năm, xét tăng lương 6 tháng/ lần

- Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm hỗ trợ cho công việc.

- Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép theo quy định của pháp luật

- Thu nhập tương xứng, môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.