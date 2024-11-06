Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán hàng
Tìm kiếm khách hàng
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm công ty cung cấp
Giải quyết các vấn đề về đơn hàng phát sinh từ khách hàng phụ trách

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng làm việc nhóm
Có kỹ năng làm việc độc lập
Có kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống với khách hàng
Không ngại di chuyển
Ưu tiên có kinh nghiệm thị trường, sale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 10TR
Ngoài ra được tham gia BHXH và nhận thưởng các ngày lễ tết theo quy định Pháp luật.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TDP 1-TT Phúc Thọ-Phúc Thọ-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

