Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán hàng

Tìm kiếm khách hàng

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm công ty cung cấp

Giải quyết các vấn đề về đơn hàng phát sinh từ khách hàng phụ trách

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng làm việc nhóm

Có kỹ năng làm việc độc lập

Có kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống với khách hàng

Không ngại di chuyển

Ưu tiên có kinh nghiệm thị trường, sale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 10TR

Ngoài ra được tham gia BHXH và nhận thưởng các ngày lễ tết theo quy định Pháp luật.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI

