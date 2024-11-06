Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Bán hàng
Tìm kiếm khách hàng
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm công ty cung cấp
Giải quyết các vấn đề về đơn hàng phát sinh từ khách hàng phụ trách
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng làm việc nhóm
Có kỹ năng làm việc độc lập
Có kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống với khách hàng
Không ngại di chuyển
Ưu tiên có kinh nghiệm thị trường, sale.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 10TR
Ngoài ra được tham gia BHXH và nhận thưởng các ngày lễ tết theo quy định Pháp luật.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN HÀ NỘI
