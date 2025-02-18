Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
- Hồ Chí Minh:
- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
− Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.
− Trực tiếp cung cấp, tư vấn các dịch vụ cho khách hàng (lập báo giá/hợp đồng, hướng dẫn khách hàng hoàn thành quyết định mua hàng).
− Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng cũ.
− Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh.
− Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
−Tốt nghiệp từ Cao đẳng
−Đam mê kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt.
−Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
− Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì
−Được trang bị máy tính, các thiết bị phục vụ công việc,
−Được training về kỹ năng và các sản phẩm của công ty
−Tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm,
−Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm,
−Thưởng lương 13 và các chính sách và quyền lợi đúng theo luật lao động Việt Nam,
−Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ phát triển cá nhân.
− Thời gian làm việc:
Từ Thứ 2 - Thứ 7
− Địa chỉ làm việc: Q. Bình Thạnh - Q. 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
