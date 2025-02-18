Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

− Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

− Trực tiếp cung cấp, tư vấn các dịch vụ cho khách hàng (lập báo giá/hợp đồng, hướng dẫn khách hàng hoàn thành quyết định mua hàng).

− Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng cũ.

− Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh.

− Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

−Tuổi từ 24- 35

−Tốt nghiệp từ Cao đẳng

−Đam mê kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt.

−Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

− Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì

−Lương cứng 8 triệu + KPI (thu nhập up 20 triệu/tháng)

−Được trang bị máy tính, các thiết bị phục vụ công việc,

−Được training về kỹ năng và các sản phẩm của công ty

−Tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm,

−Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm,

−Thưởng lương 13 và các chính sách và quyền lợi đúng theo luật lao động Việt Nam,

−Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ phát triển cá nhân.

− Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 - Thứ 7

− Địa chỉ làm việc: Q. Bình Thạnh - Q. 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

