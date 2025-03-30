Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toàn Khu vực HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc bán hàng,Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho, cập nhật bao bì mẫu mã, vật phẩm quảng cáo mới.

Phối hợp giao hàng cho khách theo đơn hàng được phân bổ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Công ty.

Theo dõi việc thanh toán hợp đồng và thu hồi công nợ đối với các khách hàng phụ trách.

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bên ngành thịt Heo/gà/bò,...)

Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Aeon, GO, Siêu thị Mini là lợi thế

Phụ trách chính tại các cửa hàng khác tại HCM

Không ngại di chuyển

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Khám sức khỏe định kỳ

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và thưởng các ngày lễ trong năm theo quy định của công ty

Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao

Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

