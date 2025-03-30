Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toàn Khu vực HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Thực hiện các công việc bán hàng,Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho, cập nhật bao bì mẫu mã, vật phẩm quảng cáo mới.
Phối hợp giao hàng cho khách theo đơn hàng được phân bổ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Công ty.
Theo dõi việc thanh toán hợp đồng và thu hồi công nợ đối với các khách hàng phụ trách.
Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bên ngành thịt Heo/gà/bò,...)
Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Aeon, GO, Siêu thị Mini là lợi thế
Phụ trách chính tại các cửa hàng khác tại HCM
Không ngại di chuyển
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và thưởng các ngày lễ trong năm theo quy định của công ty
Môi trường làm việc có tính chủ động và độc lập cao
Các phúc lợi lương, thưởng theo quy định của tập đoàn và công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI