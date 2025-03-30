Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 119 thới tam thôn 15, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Trực page, chat page tư vấn khách hàng, lên đơn trên pancake
Giải quyết các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm hiện có.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm dùng pancake tối thiểu 3 tháng (ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm sale hoặc telesale);
Có laptop cá nhân để làm việc
Chăm chỉ, cần cù, có tinh thần cầu tiến, trung thực.
Có thể làm thêm ngoài giờ
Tại CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6tr + HH doanh số + thưởng.
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cơ bản
Hưởng đầy đủ chế độ: Ngày phép, nâng lương; Đi du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan hàng tháng/quý,
Môi trường làm việc trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
