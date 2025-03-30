Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 119 thới tam thôn 15, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Trực page, chat page tư vấn khách hàng, lên đơn trên pancake

Giải quyết các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm hiện có.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dùng pancake tối thiểu 3 tháng (ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm sale hoặc telesale);

Có laptop cá nhân để làm việc

Chăm chỉ, cần cù, có tinh thần cầu tiến, trung thực.

Có thể làm thêm ngoài giờ

Tại CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6tr + HH doanh số + thưởng.

Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cơ bản

Hưởng đầy đủ chế độ: Ngày phép, nâng lương; Đi du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan hàng tháng/quý,

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LƯỚI MẠNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.