Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc 1 tháng Tăng lương theo hiệu quả công việc (1 năm/lần) Đồng phục miễn phí, du lịch, team building hàng năm

Tư vấn, giới thiệu & bán hàng sản phẩm thức ăn thú cưng Tìm kiếm & mở rộng khách hàng mới Tiếp nhận thị trường, đảm bảo doanh số & KPI Chăm sóc khách hàng hiện hữu & sau bán hàng Nghiên cứu thị trường, linh hoạt giải đáp thắc mắc Báo cáo & đề xuất phát triển kinh doanh

