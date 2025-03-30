Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu & bán hàng sản phẩm thức ăn thú cưng
Tìm kiếm & mở rộng khách hàng mới
Tiếp nhận thị trường, đảm bảo doanh số & KPI
Chăm sóc khách hàng hiện hữu & sau bán hàng
Nghiên cứu thị trường, linh hoạt giải đáp thắc mắc
Báo cáo & đề xuất phát triển kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Năng động, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh
Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản
BHXH, BHYT đầy đủ sau thử việc 1 tháng
Tăng lương theo hiệu quả công việc (1 năm/lần)
Đồng phục miễn phí, du lịch, team building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
