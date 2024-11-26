Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98B - 98C Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.

- Chủ động tìm kiếm, xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Tư vấn, giới thiệu khách hàng lựa chọn các sản phẩm và thiết bị phù hợp.

- Hỗ trợ, phối hợp với các nhân viên kinh doanh trong nhóm và các nhóm kinh doanh khác trong việc phát triển thị trường.

- Đàm phán thương thảo với khách hàng về thiết bị, giá cả và các điều khoản liên quan, làm báo giá, lên dự thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ.

- Thực hiện các kế hoạch marketing nhằm thúc đẩy doanh số.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành y, dược, công nghệ sinh học, sinh học, kỹ thuật y sinh.

- Có 0-1 năm kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị xét nghiệm, công nghệ sinh học, hóa sinh là một lợi thế.

- Có khả năng thuyết trình tốt, nói rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp.

- Tiếng anh giao tiếp và thành thạo vi tính văn phòng.

- Không ngại đi công tác tỉnh, chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần làm việc theo nhóm, sáng tạo và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và tích cực.

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong nước và nước ngoài (chi phí được chi trả bới công ty).

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT...

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7, CN nghỉ).

- Các phúc lợi khác: khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần, du lịch hằng năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

