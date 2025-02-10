Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Thiên Duyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100 Thiên Phước, P9 Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tiếp nhận các đơn đặt hàng khách lâu năm của cty qua Zalo.

Tìm kiếm khách hàng mới trên Facebook, Tiktok, Shopee để tăng doanh số bán hàng cho cty( được đào tạo)

Hỗ trợ các cv quản lý theo yêu cầu của Sếp, làm việc trực tiếp Sếp

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tiên các lĩnh vực: thư ký ,trợ lý kinh doanh, đam mê kinh doanh, Marketting online, nhân sự.. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm NVKD, bán hàng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Độ tuổi: từ 1993 – 2000.

Chuyên tâm trong công việc và có thể gắn bó lâu dài.

Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là ưu thế đàm phán lương và cấp bậc.

Tại Công Ty Thiên Duyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết tháng 13 hoặc thêm tháng 14,15 nếu có đóng góp xuất sắc cho Cty.

Nhân viên được cấp Iphone + Laptop cấu hình mạnh để phục vụ công việc tốt.

Công ty sẽ tài trợ 100% đi học tiếng hoa nếu ứng viên yêu thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thiên Duyên

