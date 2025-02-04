Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31 Đường Số 6, Khu dân cư Đại Phúc Green Villas, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kinh doanh, tư vấn giới thiệu sản phẩm Công ty đến khách hàng gồm:
+ Thiết Bị Vật Tư, Y Tế (Máy móc, dụng cụ...)
+ Vật Tư Tiêu Hao (Găng tay, bơm tim, bông gạc, khẩu trang y tế, máy test - đo...v..v..)
• Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mà cấp trên giới thiệu
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của cty.
• Tìm hiểu thông tin kế hoạch mua sắm của các bệnh viện công, và các dự án trên địa bàn.
• Tư vấn, tiếp thị sản phẩm cty phân phối. Nắm bắt tạo nhu cầu cho các đơn vị khách hàng.
• Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo các chỉ tiêu được giao trước Ban lãnh đạo tại đơn vị trực tiếp quản lý.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương (CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO)
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Có thể đi công tác tại các khu vực Công ty sắp xếp chỉ đạo
• Tư duy tốt, có khả năng lập kế hoạch, phân tích báo cáo đánh giá công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cơ bản lên đến 12 triệu + % hoa hồng + thưởng doanh số... (Lương thưởng chế độ hấp dẫn, đầy đủ)
- THƯỞNG HOA HỒNG DỰ ÁN CAO
- Thưởng nóng, thưởng ngay không nợ không giam lương
- Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH) theo luật lao động;
- Hỗ trợ ốm đau, kết hôn, thai sản, tang chế,...
- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc;
- Có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại, điện thoại. - Thưởng Lễ, Tết, 30/4, 1/5.....
- Thưởng tháng 13, doanh thu năm, KPI...
- Thưởng theo thâm niên
- Du lịch hằng năm
- Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện; có lộ trình thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Nam Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31 Đường 6, Khu Dân cư Đại Phúc , Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

