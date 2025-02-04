Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Miền Tây - Sóc Trăng - Tiền Giang - Bến Tre - Cần Thơ - An Giang, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

- Chủ động tìm kiếm và khai thác khách hàng mới thuộc các kênh chi, nhà hàng, khách sạn, quán ăn .

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm thực phẩm nhập khẩu và chế độ của Thuận Tường Foods .

- Chăm sóc tiềm năng khách hàng , xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo khu vực được giao, báo cáo kết quả theo tuần theo kế hoạch kinh doanh của công ty .

- Kết hợp với đội ngũ nội bộ để đảm bảo hàng hóa và hỗ trợ chương trình hỗ trợ khách hàng.

KHU VỰC LÀM VIỆC:

Tiền Giang - Bến Tre - Long An

An Giang - Đồng Tháp

Cần Thơ - Vĩnh Long - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 39 tuổi, không phân biệt giới tính.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần tinh thần siêng năng, cầu tiến, nhiệt huyết .

- Thích giao tiếp với khách , học hỏi nhanh, không ngại đứng trước camera .

- Thời gian linh động

- Đam mê kinh doanh, thích làm việc với khách hàng.

- Chủ động, giao tiếp tốt, có khả năng phục hồi.

- Chịu khó di chuyển, linh động đi thị trường, không ngại thử thách.

- Biết tìm kiếm khách hàng qua các kênh truyền thông & trực tuyến là lợi thế.

- Có phương tiện di chuyển cá nhân.

- Có điện thoại thông minh để trao đổi công việc, cập nhật thông tin khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng cao + kèn hấp dẫn (trao đổi cụ khi phỏng vấn).

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng kinh doanh & thị trường .

- Thăng tiến nhanh nếu đạt doanh số tốt .

- Làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp, hỗ trợ hết mình .

- Cơ hội phát triển trong lĩnh vực thực phẩm nhập khẩu & phân phối quy mô lớn .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin