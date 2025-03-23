Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- I8
- 13 Đường 59, Khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Thời gian làm việc: 7g30 - 17g từ Thứ 2 - Thứ 7
- Duy trì khách hàng hiện có
- Phát triển mở rộng thị trường và những công việc được phân công.
- Chịu trách nhiệm doanh số và công nợ trên khu vực phụ trách
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê, siêng năng và trung thực
- Khao khát học hỏi và phát triển bản thân
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, phát triển thị trường là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8 – 19 triệu/tháng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và thưởng) - phản ảnh đúng giá trị của bạn
- Làm việc tại khu vực: Cần Thơ - Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang (Ứng viên đăng ký khu vực làm việc phù hợp)
- Thử việc nhận 100% lương
- Thưởng nóng, thưởng KPI theo tháng, quý, năm
- Phụ cấp xăng, ăn trưa
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
- Đào tạo liên tục để mở rộng kiến thức và kỹ năng
- Tham gia các hoạt động du lịch, dã ngoại thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng
