Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - I8 - 13 Đường 59, Khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng - I8 - 13 Đường 59, Khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng - I8 - 13 Đường 59, Khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thời gian làm việc: 7g30 - 17g từ Thứ 2 - Thứ 7

- Duy trì khách hàng hiện có

- Phát triển mở rộng thị trường và những công việc được phân công.

- Chịu trách nhiệm doanh số và công nợ trên khu vực phụ trách

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê, siêng năng và trung thực

- Khao khát học hỏi và phát triển bản thân

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, phát triển thị trường là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 – 19 triệu/tháng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và thưởng) - phản ảnh đúng giá trị của bạn

- Làm việc tại khu vực: Cần Thơ - Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang (Ứng viên đăng ký khu vực làm việc phù hợp)

- Thử việc nhận 100% lương

- Thưởng nóng, thưởng KPI theo tháng, quý, năm

- Phụ cấp xăng, ăn trưa

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

- Đào tạo liên tục để mở rộng kiến thức và kỹ năng

- Tham gia các hoạt động du lịch, dã ngoại thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin