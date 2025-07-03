Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Số 02 Phan Văn Chiêu, Phường 1, Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc, duy trì hệ thống khách hàng cũ, phát triển hệ thống khách hàng mới tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu.
- Thu thập thông tin thị trường, để xuất chính sách bán hàng và các kế hoạch công việc hiệu quả.
- Tiếp nhận và xử lý phản hồi khách hàng, chịu trách nhiệm doanh số và thu hồi công nợ.
- Thực hiện các công việc phù hợp khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt, tuổi từ 25 đến 37, ngoại hình dễ nhìn.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chính quy chuyên ngành Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ Thực vật, Marketing (có kinh nghiệm làm việc trong ngành nông nghiệp).
- Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, phân tích.
- Chủ động trong công việc, làm việc nhóm và nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp, sẵn sàng đi công tác xa.
- Tác phong chuyên nghiệp, siêng năng, trung thực, có ý thức kỷ luật.
- Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, các công ty sản xuất/thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Ưu tiên:
+ Có kinh nghiệm làm việc phòng kinh doanh 3 năm trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Ứng viên từng có kinh nghiệp giữ vị trí quản lý kinh doanh, marketing, quản lý vùng, trưởng nhóm trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Công ty có xét yếu tố ưu tiên khoảng cách gần xa giữa nơi có thuê tạm trú và nơi làm việc của ứng viên.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
- Lương cạnh tranh theo chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của từng ứng viên, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Tăng lương, thưởng, thăng tiến theo hiệu quả công việc
- Thưởng: xét thưởng 06 tháng đầu năm, thưởng cuối năm, thưởng doanh số... căn cứ theo đánh giá hoàn thành mục tiêu công việc cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu làm việc hiệu quả, sẽ được cấp ô tô công tác.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định nhà nước sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 đường Phan Văn Chiêu, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

