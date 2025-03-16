Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Trần Đề, Vĩnh Châu, Sóc Trăng - TP Bạc Liêu, - Bạc Liêu, Phước Long, Giá Rai - Tp Trà Vinh, Tiểu Cần, Duyên Hải - Rạch Giá, Kiên Lương, An Biên - Tháp Mười, Sa dec, Cao Lãnh - Vĩnh Long, Bình Minh, Trà ôn, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị mục tiêu kinh doanh và phát triển

Phát triển và chăm sóc khách hàng

Quản lý tài sản và thu chi

Điều hành nhân sự và phát triển con người

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm quản lý nha khoa, phòng khám, chuỗi hệ thống cửa hàng ở các ngành nghề

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giao tiếp tốt.

Tư duy chiến lược, khả năng làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) - Trình độ B

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài

- Nghỉ phép: 2 ngày/ tháng

- Nghỉ: lễ/tết

- Lương: thoả thuận khi phỏng vấn

- Liên hệ hotline: 0907 633 079

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

