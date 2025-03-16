Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau
Ngày đăng tuyển: 16/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng:

- Trần Đề, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

- TP Bạc Liêu,

- Bạc Liêu, Phước Long, Giá Rai

- Tp Trà Vinh, Tiểu Cần, Duyên Hải

- Rạch Giá, Kiên Lương, An Biên

- Tháp Mười, Sa dec, Cao Lãnh

- Vĩnh Long, Bình Minh, Trà ôn, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị mục tiêu kinh doanh và phát triển
Phát triển và chăm sóc khách hàng
Quản lý tài sản và thu chi
Điều hành nhân sự và phát triển con người

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm quản lý nha khoa, phòng khám, chuỗi hệ thống cửa hàng ở các ngành nghề
Ít nhất 1 - 3
năm kinh nghiệm
quản lý nha khoa, phòng khám, chuỗi hệ thống cửa hàng ở các ngành nghề
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giao tiếp tốt.
Tư duy chiến lược, khả năng làm việc dưới áp lực.
Ưu tiên trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) - Trình độ B

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài
- Nghỉ phép: 2 ngày/ tháng
- Nghỉ: lễ/tết
- Lương: thoả thuận khi phỏng vấn
- Liên hệ hotline: 0907 633 079

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 130A, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

