Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Tỉnh Sóc Trăng, Tx Sóc Trăng, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Phụ trách ngành hàng Thiết bị vệ sinh (vòi sen, bồn rửa, bàn cầu,…)

Kế hoạch viếng thăm, tiếp cận khách hàng để bán được hàng.

Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.

Tìm hiểu và báo cáo thông tin thị trường, chương trình khuyến mãi đối thủ.

Đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường kịp thời.

Tìm kiếm phát triển thêm các Khách hàng mới trong khu vực.

Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả thu hồi công nợ để có kế hoạch hỗ trợ thị trường đảm hoàn thành chỉ tiêu được Công ty giao.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học các ngành Kinh tế hoặc các ngành có liên quan

Nam từ 22-30 tuổi.

Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được hướng dẫn và bàn giao thị trường.

Tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng kinh doanh + Phụ cấp và nhiều chế độ phúc lợi khác

Thưởng Lễ Tết + Bảo hiểm xã hội

Du lịch, Hội thao, Sinh nhật,...

Cơ hội được đào tạo và phát triển lâu dài.

Các phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin