Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai, 53 - 55, Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng.

Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ khách hàng chốt giao dịch.

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 18 - 30 tuổi.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:

Thu nhập từ 6-15 triệu/tháng.

Hoa hồng hấp dẫn, tối thiểu 30 Triệu/Sản phẩm.

Thưởng nóng không giới hạn (Dự án nào cũng có thưởng nóng).

Phúc lợi cao:

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật, thăm khám sức khỏe định kỳ.

Hỗ trợ marketing tối ưu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng.

Công ty hỗ trợ Data khách hàng.

Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin