Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: C20, Khu phố 2, phường Bửu Long, Biên Hòa

- Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, lập phương án tìm kiếm khách hàng;
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các nguồn thông tin do công ty cung cấp;
Khảo sát thị trường theo các khu vực được phụ trách;
Xác định nhu cầu của từng khách hàng;
Đàm phán giá và gửi thư chào giá đến khách hàng;
Sắp xếp các cuộc gặp với khách hàng tiềm năng;
Tìm kiếm, CSKH, giới thiệu và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty;
Phối hợp với các kiến trúc sư, kỹ sư của công ty để tiếp cận với khách hàng;
Lên hợp đồng và ký kết hợp đồng;
Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng hiện có và khách hàng mới;
Lưu thông tin và duy trì hồ sơ của khách hàng;
Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp : Lớp 12 trở lên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm;
Độ tuổi: dưới 30 tuổi;
Ngoại ngữ thành thạo 1 trong 3: Tiếng Anh, Trung, Nhật
Thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết;
Có kinh nghiệm trong việc thu mua, xuất nhập khẩu về vật liệu xây dựng với thị trường Trung Quốc, vật liệu xây dựng hoàn thiện với Mỹ và Châu Âu;
Có kỹ năng trình bày rõ ràng, mạch lạc
Ưu tiên người có tính cách nổi trội đội nhóm, D,I,C
Nhanh nhạy, cẩn thận, chủ động trong công việc;
Có khả năng linh hoạt xử lý tình huống;
Có kỹ năng làm việc độc lập, nhóm, có thể di chuyển thường xuyên trong quá trình làm việc;
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, ham học hỏi, đam mê với công việc và tìm tòi phát triển thị trường, cập nhật các kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng tổ chức, quản lý, phát triển cá nhân.
Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc kỷ luật, trách nhiệm, trung thực, đoàn kết và sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến trong công việc là không giới hạn và không phụ thuộc thời gian.
Được làm việc cùng những người lãnh đạo yêu nghề, nhiều kinh nghiệm, quyết liệt, kỷ luật, trách nhiệm và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 105 Chung cư A1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

