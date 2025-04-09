Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô C2, Đường Phạm Văn Diêu, Cụm Công Nghiệp Gốm Tân Hạnh, Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh về các sản phẩm thủ công và dịch vụ workshop trải nghiệm làm gốm.

Làm việc tại văn phòng công ty, không áp doanh số.

Thử việc 1 tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

Có kinh nghiệm làm việc và phát triển kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee...

Kinh nghiệm và khả năng livestream là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thu nhập cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.