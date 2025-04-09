Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô C2, Đường Phạm Văn Diêu, Cụm Công Nghiệp Gốm Tân Hạnh, Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai., Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh về các sản phẩm thủ công và dịch vụ workshop trải nghiệm làm gốm.
Làm việc tại văn phòng công ty, không áp doanh số.
Thử việc 1 tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
Có kinh nghiệm làm việc và phát triển kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee...
Kinh nghiệm và khả năng livestream là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.
Có kinh nghiệm làm việc và phát triển kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Shopee...
Kinh nghiệm và khả năng livestream là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thu nhập cạnh tranh.
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thu nhập cạnh tranh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM TRƯỜNG THẠNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI