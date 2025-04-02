Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.
Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên các
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.
Có thể đi công tác.
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.
Có thể đi công tác.
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
TỔNG THU NHẬP (Gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Địa điểm làm viêc: 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai
TỔNG THU NHẬP (Gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Địa điểm làm viêc: 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI