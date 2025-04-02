Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.
Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên các
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.
Có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
TỔNG THU NHẬP (Gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Địa điểm làm viêc: 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

