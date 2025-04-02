Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.

Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.

Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên các

Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm trên người.

Có thể đi công tác.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

TỔNG THU NHẬP (Gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Địa điểm làm viêc: 13A, Lê Thoa, Khu Phố 6, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

