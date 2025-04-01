Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ quản lý công việc hành chính, vận hành kinh doanh.

Giám sát, quản lý hiệu suất làm việc của các đối tác, nhà cung cấp, báo cáo trực tiếp với cấp trên.

Tìm kiếm và phân tích thông tin dự án từ các kênh truyền thông, quan hệ và nguồn thông tin khác.

Thường xuyên thăm khách hàng, tìm kiếm đối tác mới.

Thu thập, nắm bắt thông tin về ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, cảng biển, năng lượng.

Tiếp cận, đàm phán với khách hàng, nhà đầu tư, tư vấn, tìm cơ hội ứng dụng sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh.

Sẵn sàng đi công tác, thăm công trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ứng xử tình huống tốt.

Kỹ năng sử dụng máy tính (Excel, Word, PowerPoint).

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.

Biết về xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tiếng Anh tốt.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND (gross)

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00)

Địa điểm làm việc: Văn phòng Quận 1, TP. HCM

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Du lịch hàng năm.

Tăng lương, thưởng hàng năm.

Lương tháng 13.

Công ty hỗ trợ phương tiện di chuyển khi đi gặp khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.