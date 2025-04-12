Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHÂN VĂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn các chương trình du học phù hợp với nhu cầu, điều kiện tài chính và năng lực của học viên.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng tiềm năng để giới thiệu các chương trình du học.

Cập nhật thông tin về các trường đại học, cao đẳng, chương trình học bổng và các chính sách du học mới nhất.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá dịch vụ du học của công ty.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan hoặc các chuyên ngành khác có đam mê với lĩnh vực du học.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản và lương thưởng theo doanh số khoảng 20 tr / tháng

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ tư vấn du học.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHÂN VĂN

