Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- H64
- H65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường.
Tư vấn, báo giá, đàm phán để ký hợp đồng,
Theo dõi tiến độ hợp đồng, thanh toán.
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Cơ khí, Tự động hóa/ ô tô, Điện, Điện tử…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng máy móc thiết bị (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Giao tiếp tốt, biết sử dụng word, excel.
Có bằng lái ô tô B2 là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tùy theo năng lực = Lương cơ bản (Từ 6 triệu - 11 triệu) + Hoa hồng + Phụ cấp
Thưởng lễ, tết và thưởng khác theo quy định công ty.
Được hưởng BHYT, BHXH, BHTN và một số chế độ ưu đãi khác.
Được huấn luyện đào tạo kĩ năng trước khi chính thức làm việc chính thức.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
