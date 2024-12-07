Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Saigon Public Transport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Saigon Public Transport
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 121 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ
- Thu thập thông tin khách hàng
- Giới thiệu dịch vụ và chương tình khuyến mãi tới khách
- Kết hợp với điều hành xử lý tình huống phát sinh tại điểm kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT
- Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, hoạt bát,
- Khả năng chịu được áp lực công việc
- Biết ngoại ngữ là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Saigon Public Transport Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện,
- Làm việc theo ca 8h-24h : Fulltime : 8h/ca , Parttime: 4h/ca
- Mức lương thương lượng + thưởng
- Được học hỏi và làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Saigon Public Transport
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
