Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Saigon Public Transport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 121 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ

- Thu thập thông tin khách hàng

- Giới thiệu dịch vụ và chương tình khuyến mãi tới khách

- Kết hợp với điều hành xử lý tình huống phát sinh tại điểm kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT

- Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, hoạt bát,

- Khả năng chịu được áp lực công việc

- Biết ngoại ngữ là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Saigon Public Transport Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện,

- Làm việc theo ca 8h-24h : Fulltime : 8h/ca , Parttime: 4h/ca

- Mức lương thương lượng + thưởng

- Được học hỏi và làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Saigon Public Transport

