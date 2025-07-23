Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 256 - 258 - 260 Lê Quảng Chí, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Lên kế hoạch chiến lược và triển khai chiến dịch marketing: Xây dựng các chiến dịch tiếp thị sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn, sản phẩm và kênh bán.

Xây dựng thương hiệu: Triển khai các chương trình xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng. Quản lý các chiến dịch truyền thông, sự kiện,...

Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online: Thiết lập, triển khai và tối ưu hóa quảng cáo trên các kênh số như Facebook, TikTok,... Đảm bảo ngân sách quảng cáo được sử dụng hiệu quả, nhắm đúng đối tượng khách hàng tiềm năng.

Phân tích và đo lường số liệu quảng cáo: Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ nhấp (CTR), chi phí chuyển đổi (CPA), tỷ lệ hoàn vốn (ROAS), lượt truy cập,... Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả chiến dịch, từ đó điều chỉnh chiến lược kịp thời nhằm tối ưu hóa kết quả.

Thực hiện các hoạt động tăng doanh số: Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Tổ chức các sự kiện trải nghiệm sản phẩm, livestream bán hàng.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: Phân tích xu hướng tiêu dùng, hành vi khách hàng và chiến lược của các thương hiệu cùng ngành để đưa ra các sáng kiến tiếp thị nổi bật, tạo lợi thế cạnh tranh.

Quản lý đội ngũ marketing: Phân công nhiệm vụ, đào tạo nhân viên và giám sát tiến độ thực hiện các chiến dịch, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch và đạt mục tiêu doanh số.

Xây dựng quan hệ đối tác: Hợp tác với KOLs/KOCs, influencers và nhà phân phối để triển khai chiến dịch, livestream bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó 1 năm ở vị trí quản lý.

Thành thạo các công cụ tiếp thị số (như Facebook Ads, Google Analytics, TikTok v.v.) và phân tích dữ liệu.

Sử dụng tốt các công cụ AI và ứng dụng công nghệ vào thực thi công việc hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược và quản lý đội nhóm xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và hiệu quả công việc

Hoa hồng, thưởng theo chiến dịch đạt KPIs

Bảo hiểm y tế, xã hội theo quy định

Làm việc trong môi trường trẻ năng động, sáng tạo và thân thiện

Thưởng lễ tết, team building hằng năm

12 ngày nghỉ ốm/12 ngày nghỉ phép

Được cung cấp sản phẩm đông trùng hạ thảo và trà thảo dược để trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VINSEED

