Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Deep C, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung

a. Đón tiếp khách và hỗ trợ công tác đối ngoại

Sắp xếp lịch trình và chuẩn bị tiếp đón khách hàng, đối tác, ban lãnh đạo tập đoàn.

Đặt phòng khách sạn, phương tiện di chuyển, tổ chức đưa đón.

Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hội họp, ăn uống, quà tặng khi cần thiết.

b. Quản lý thủ tục visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động (work permit)

Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại công ty.

Soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xin giấy phép lao động (work permit).

Làm việc với cơ quan chức năng và dịch vụ bên ngoài để đảm bảo đúng quy trình, thời hạn.

c. Công việc hành chính công và pháp lý liên quan

Thực hiện thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước (công an, sở lao động, cục xuất nhập cảnh, phòng thuế…).

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài và công ty.

d. Công việc hành chính tổng vụ khác

Quản lý, mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, nước uống, vật dụng phục vụ khách…

Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, họp hành, kỷ niệm, liên hoan…

Hỗ trợ công tác hậu cần khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Hành chính, Luật, Ngoại ngữ, hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong công ty sản xuất hoặc có yếu tố nước ngoài.

Am hiểu quy trình làm visa, work permit, pháp lý cho người nước ngoài.

Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng (bắt buộc)

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WAYS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 ( trung bình 23 công/tháng)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu suất công việc

Được đào tạo thêm về quản lý kho hiện đại, quy trình chuẩn EPE

Xe đưa đón CBCNV quanh Hải Phòng

