Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
- Thành thạo phần mềm kế toán và MS365
- Cẩn trọng, có tư duy logic, kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3 Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, thưởng và cường độ phúc lợi theo quy định.
- Bảo hiểm theo quy định pháp luật & Chính sách công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
- Team building/ hoạt động hàng tuần/ tháng/ quý
- YEP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
