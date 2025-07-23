Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

- Thành thạo phần mềm kế toán và MS365

- Cẩn trọng, có tư duy logic, kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu

- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng và cường độ phúc lợi theo quy định.

- Bảo hiểm theo quy định pháp luật & Chính sách công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.

- Team building/ hoạt động hàng tuần/ tháng/ quý

- YEP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ A3

