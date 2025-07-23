Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD

Mức lương 2 - 4 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lim II Tower - CMT8 - Phường 6, Quận 3, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 USD

- Căn cứ vào chiến lược công ty, xu hướng thị trường, nguồn lực của công ty để đề xuất chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh, dự báo doanh số, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho từng vùng theo từng giai đoạn.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với đối tác kênh GT.

- Tổ chức bán hàng và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp

- Xây dựng, phát triển đội ngũ thông qua việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự kinh doanh

- Báo cáo công việc định kỳ và các công việc liên quan khác theo chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương NSM/ RSM... trong lĩnh vực Điện máy gia dụng/ Thiết bị nhà bếp/ Điện tử/...

• Có mối quan hệ sâu rộng với các Nhà phân phối, Đại lý tại khu vực miền Bắc/ miền Nam.

• Có kiến thức về quản trị bán hàng, lãnh đạo đội ngũ Sales, Phát triển kênh phân phối.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Work, Excel, Power Point), các công cụ phân tích hoặc phần mềm chuyên dụng.

• Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý theo mục tiêu

• Kỹ năng đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng

• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả.

• Khả năng set up và khai phá thị trường tốt, tư duy thị trường nhạy bén.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, thưởng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

- Sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định có uy tín và cạnh tranh. Chiến lược phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

- Quy mô sản xuất của nhà máy được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á về sản xuất máy lọc nước.

- Đội ngũ Ban lãnh đạo có tầm nhìn xa, kiên định với các mục tiêu phát triển.

- Cơ hội tham gia nhiều chương trình văn hóa, teambuilding cho cấp Quản lý của Tập đoàn.

- Được tham dự các khóa đào tạo do Lãnh đạo Tập đoàn hoặc các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đứng lớp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin