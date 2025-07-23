Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kho theo tiêu chuẩn ERP/WMS: thiết lập mã hàng, vị trí, trạng thái hàng hóa

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ xuất – nhập với bộ phận mua hàng, kế toán

Theo dõi tồn kho tối ưu, đề xuất nhập hàng khi cần thiết

Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng, thiếu mã, sai đơn, hàng hỏng

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp Trung Quốc để đối chiếu chứng từ, mã hàng

Đào tạo nhân sự mới về thao tác kho, quy trình, phần mềm

Thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu suất kho, sai lệch tồn, lỗi giao nhận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí Thủ kho, Giám sát kho hoặc Quản lý kho

Tiếng Trung tốt (nghe – nói – đọc – viết), hoặc người gốc Hoa có thể giao tiếp tiếng Trung linh hoạt

Am hiểu quy trình quản lý kho: kiểm kê, FIFO/FEFO, an toàn hàng hóa

Kỹ năng quản lý nhân sự, tổ chức công việc, xử lý tình huống tốt

Sử dụng tốt Excel, phần mềm quản lý kho (ERP/WMS là lợi thế)

Trung thực, có trách nhiệm, làm việc cẩn thận và có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, công ty hỗ trợ nhân viên nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thu nhập cạnh tranh: Mức lương và phúc lợi tương xứng với năng lực và kết quả công việc.

Tăng lương: Cung cấp cơ hội tăng lương theo kế hoạch chính sách của công ty.

Bảo hiểm: công ty cung cấp đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và có các chính sách chăm sóc sức khỏe.

Thưởng hàng năm: Thưởng lương tháng 13, quà tặng lễ Tết (Tết Nguyên đán, Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Sinh nhật,...) theo chế độ, chính sách của công ty.

Đào tạo ngoại ngữ: tham gia lớp học tiếng Trung miễn phí liên tục với giảng viên chuyên nghiệp.

Chế độ chính sách gắn kết - Team Buiding: mỗi quý sẽ được hỗ trợ một khoản chi phí nhằm tổ chức party, vui chơi giải trí gắn kết tình đồng đội.

Khen thưởng nhân viên: có cơ hội được đi tham quan, du lịch tại trụ sở chính và các nước có trụ sở như Trung Quốc, Thái Lan, Philipines, Indonesia, Cannada,... dành cho nhân viên.

Cung cấp kỹ năng và phát triển nghề nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Nghỉ phép hàng năm: Tận hưởng chính sách nghỉ phép hàng năm.

Cung cấp thiết bị làm việc: Công ty cung cấp máy tính xách tay và các thiết bị khác cần thiết cho công việc.

Chăm sóc sức khỏe: Cung cấp các lợi ích chăm sóc sức khỏe.

Môi trường làm việc: trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, công ty cung cấp kỹ năng để giúp nhân viên nâng cao năng lực và cung cấp cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin