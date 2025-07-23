Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Giám đốc kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng team kinh doanh, chính sách, văn hoá team dựa trên văn hoá công ty.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh dài hạn cho mảng sự kiện, bao gồm cả sự kiện outbound và inbound.
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đối tác chiến lược và nhà tài trợ.
Giám sát và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh (Account Manager, Account Executive, BDM, Sale Sponsorship, Sale Ticket Partnership, Digital Sale) để đạt chỉ tiêu doanh thu.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo các điều khoản có lợi cho công ty.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược kinh doanh mới để tăng trưởng thị phần.
Phối hợp với các phòng ban (Sáng tạo, Tổ chức, Marketing) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển các gói dịch vụ sự kiện độc đáo.
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch kinh doanh và báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc.
Đại diện công ty trong các sự kiện networking, hội thảo, và các cuộc họp quan trọng với đối tác.
Quản lý ngân sách kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa chi phí trong các hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành tổ chức sự kiện, truyền thông hoặc giải trí.
Kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh từ 3 năm trở lên.
Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng xây dựng và truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Kỹ năng đàm phán và đàm phán hợp đồng ở cấp cao với khách hàng và đối tác.
Hiểu biết sâu sắc về thị trường sự kiện và xu hướng ngành tại Việt Nam.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược kinh doanh.
Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office, CRM software) và kiến thức cơ bản về công nghệ số trong kinh doanh
Tinh thần làm việc dưới áp lực cao và giải quyết vấn đề sáng tạo.
Chú trọng chi tiết và có trách nhiệm với kết quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên năng lực (thỏa thuận).
Thưởng hiệu suất theo doanh thu và thành tích cá nhân/đội nhóm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động với các dự án sự kiện sáng tạo.
Các chế độ phúc lợi khác (du lịch, teambuilding, ngày nghỉ phép).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

