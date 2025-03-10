Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt
- Hà Nội:
- Tòa nhà 1B yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác khách hàng theo database Công ty cung cấp (Data đã chọn lọc)
Liên hệ với khách hàng theo data được cung cấp (là các chủ cửa hàng kinh doanh) để tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet
Demo hướng dẫn qua teamview giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm
Gặp gỡ khách hàng trực tiếp (tại văn phòng công ty hoặc tại cửa hàng kinh doanh của khách hàng) để tư vấn và demo thao tác trực tiếp trên máy tính
Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng
Chốt và ký hợp đồng với khách hàng
Chủ động tìm kiếm khách hàng
Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua các mối quan hệ
Tìm kiếm thông qua các mạng xã hội để tìm kiếm, kết nối với khách hàng là các chủ cửa hàng kinh doanh (thời trang, tạp hóa, siêu thị mini, hiệu thuốc, quán cf, trà sữa, mỹ phẩm, nhà hàng…..)
Tuân thủ các quy trình và đạo đức nghề nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI