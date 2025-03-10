Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Khai thác khách hàng theo database Công ty cung cấp (Data đã chọn lọc)

Liên hệ với khách hàng theo data được cung cấp (là các chủ cửa hàng kinh doanh) để tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet

Demo hướng dẫn qua teamview giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm

Gặp gỡ khách hàng trực tiếp (tại văn phòng công ty hoặc tại cửa hàng kinh doanh của khách hàng) để tư vấn và demo thao tác trực tiếp trên máy tính

Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng

Chốt và ký hợp đồng với khách hàng

Chủ động tìm kiếm khách hàng

Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua các mối quan hệ

Tìm kiếm thông qua các mạng xã hội để tìm kiếm, kết nối với khách hàng là các chủ cửa hàng kinh doanh (thời trang, tạp hóa, siêu thị mini, hiệu thuốc, quán cf, trà sữa, mỹ phẩm, nhà hàng…..)

Tuân thủ các quy trình và đạo đức nghề nghiệp