Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 48 đường 48, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với KOL/KOC

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các KOL/KOC có ảnh hưởng trong cộng đồng, mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến.

Tiến hành khảo sát và lựa chọnKOL/KOC phù hợp với chiến lược bán hàng và đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty.

Hợp tác cùng KOL/KOC để thúc đẩy bán hàng

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch bán hàng thông qua KOL/KOC để quảng bá sản phẩm

Phối hợp vớiKOL/KOC trong việc tạo nội dung truyền thông, quảng cáo, đánh giá sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi (tạo các video review sản phẩm và gắn giỏ hàng trên Tiktok)

Theo dõi và đánh giá kết quả của các chiến dịch sales qua KOL/KOC, bao gồm doanh số, mức độ tiếp cận và tương tác của khách hàng.

Quản lý và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch

Đưa ra các chiến lược cải thiện và tối ưu hóa hiệu quả bán hàng thông qua KOL/KOC.

Báo cáo và phân tích kết quả

Cung cấp báo cáo định kỳ về kết quả hợp tác với KOL/KOC

Phân tích và đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược bán hàng qua KOL/KOC.

Hỗ trợ cho KOL/KOC

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, chiến lược bán hàng và các chương trình khuyến mãi để hỗ trợ KOL/KOC trong quá trình quảng bá và bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales, Marketing hoặc Influencer Marketing.

Hiểu biết về KOL/KOC và các nền tảng truyền thông xã hội.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với các KOL/KOC.

Khả năng phân tích, báo cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa chiến dịch bán hàng.

Sáng tạo, chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng

Được đóng BHXH full lương.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUSINESS OCEANUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin