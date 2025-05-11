Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 50 - 150 Triệu

Mức lương 50 - 150 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Audi Đà Nẵng, 86C Duy Tân, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán hàng.

Hiểu và cập nhật thuộc tính năng, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai.

Phối hợp bộ phận dịch vụ và các bộ phận liên quan thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với Khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing

Ngoại hình khá

Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Có thể công tác xa, dài ngày

Ưu tiên Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên trong ngành xe hơi, hoặc sản phẩm có thương hiệu cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng nóng đột xuất.

- Đóng BHXH full lương

- Phụ cấp cơm trưa.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.

- Thưởng tháng 13

- Du lịch.

- Review lương hàng năm

- BHSK cho bản thân và người nhà khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ

