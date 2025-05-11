Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 50 - 150 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ
- Đà Nẵng: Audi Đà Nẵng, 86C Duy Tân, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 150 Triệu
Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán hàng.
Hiểu và cập nhật thuộc tính năng, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai.
Phối hợp bộ phận dịch vụ và các bộ phận liên quan thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với Khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.
Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 50 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình khá
Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Có thể công tác xa, dài ngày
Ưu tiên Kinh nghiệm ít nhất 02 năm trở lên trong ngành xe hơi, hoặc sản phẩm có thương hiệu cao cấp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH full lương
- Phụ cấp cơm trưa.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.
- Thưởng tháng 13
- Du lịch.
- Review lương hàng năm
- BHSK cho bản thân và người nhà khi ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á QUỐC TẾ
