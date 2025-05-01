Tuyển Nhân viên kinh doanh De Heus LLC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Đắk Lắk - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giữ vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa các nhà phân phối, các đại lý, nông dân...nhằm gia tăng nhận diện và sử dụng sản phẩm công ty De Heus trong những khu vực địa lý được chỉ định theo chiến lược

Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động kinh doanh trong ngành hàng và khu vực nhằm đạt được chỉ tiêu khối lượng bán hàng hàng năm.

Quản lý chất lượng và sự thống nhất của sản phẩm và dịch vụ bán ra

Tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ của De Heus và mở rộng kinh doanh ra các vùng miền được giao.

Chuẩn bị kế hoạch hành động và lên lịch trình nhằm nhận dạng những mục tiêu cụ thể và dự kiến số lượng các địa chỉ liên lạc với khách hàng (nhà phân phối, đại lý, nông dân...) sẽ làm.

Xác định khách hàng tiềm năng và đạt chỉ tiêu kinh doanh, doanh số bán và số lượng khách hàng như được phân bổ.

Chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, thanh lý, theo sát và tuân thủ các mục tiêu.

Phát triển và thực hiện những hoạt động bán hàng đặt biệt nhằm giảm hàng tồn kho theo chiến lược kinh doanh đặt ra bởi Giám sát kinh doanh vùng và Giám đốc kinh doanh.

Điều phối lịch trình vận chuyển và giao nhận hàng hoá, phương tiện bán hàng và dịch vụ cho khách hàng.

Hỗ trợ triển khai các kế hoạch marketing của công ty khi cần.

Phối hợp giải quyết than phiền của khách hàng. Đưa ra hướng giải quyết mang tính xây dựng tất cả các than phiền của khác hàng liên quan trong khu vực quản lý.

Hỗ trợ Giám sát kinh doanh thu thập và phân tích các thông tin trên thị trường bao gồm cả đối phương và sản phẩm của họ.

Tiến hành xúc tiến khuyến mãi, ưu đãi, và các hoạt động chiến lược khác theo yêu cầu cho thị trường được sự tán thành của quản lý trực tiếp.

Phản hồi những tiêu chí liên quan đến chất lượng và sự ổn định của sản phẩm trong vùng phụ trách.

Thành công trong việc phát triển kinh doanh.

Xây dựng chiến lược sản phẩm hợp lý.

Khách hàng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Chăn nuôi Thú Y/ Nuôi trồng thủy sản /Nông nghiệp /Công nghệ Sinh học/ Công nghệ Thực Phẩm/ Dược hoặc tương đương.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản, Dược phẩm

Ngoại hình và tác phong làm việc chuyên nghiệp, thể hiện hình ảnh công ty tích cực đối với công luận

Định hướng dịch vụ khách hàng.

Yêu cầu có kinh nghiệm làm PowerPoint

Lưu trữ theo dõi chi tiết về doanh số bán hàng

Tính cách vui vẻ hòa đồng

Tân tụy, lạc quan và chăm chỉ

Có khả năng chịu được áp lực cao và hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng giao tiếp và truền đạt xuất sắc, cả nói và viết

Có khả năng thuyết phục và ảnh hưởng người khác, thuyết trình

Có khả năng tạo lập, tổng hợp và sửa chữa tài liệu viết.

Hiểu biết về kỹ thuật bán hàng và tiếp thị quảng cáo

Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc hằng năm

Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Đào tạo: Nhiều cơ hội đào tạo trong và ngoài nước

