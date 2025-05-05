Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Quản lý, xây dựng kênh thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiktok...

- Xây dựng kịch bản livestream và trực tiếp livestream trên kênh tiktok

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi tới khách hàng trực tiếp qua kênh truyền thông mạng xã hội (facebook, zalo)

- Chủ động giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình trao đổi với khách hàng và quá trình vận chuyển giao hàng đến Khách hàng và trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: Từ 20-30 tuổi

- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc Đại học: chuyên nghành thương mại điện tử, marketing và ngành liên quan

- Có kinh nghiệm livestream và làm video là lợi thế

* Thời gian làm việc : T2 đến T7

* Địa điểm làm việc: 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng*

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng năng lực (thỏa thuận)

- Chế độ: phụ cấp ăn trưa, ngày phép, du lịch hằng năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.

- Thưởng Lễ, Tết…

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin