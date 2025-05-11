Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu

Mức lương 7 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 41 Trần Văn Ơn, Hòa An, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Khai thác khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu phần mềm

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân để làm việc

- Sinh viên thực tập, đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kinh doanh, tài chính

- Có kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục khách hàng tốt.

- Năng động, hoạt bát, tính tình vui vẻ, dễ hòa đồng.

- Am hiểu về kế toán, biết sử dụng phần mềm kế toán, các phần mềm quản lý… là 1 lợi thế.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 - 40 triệu (không giới hạn)

- Được đào tạo miễn phí, lộ trình tăng lương và thăng tiến rõ ràng

- Thưởng nhân viên xuất sắc, văn phòng xuất sắc hàng tháng / quý / năm, các chế độ hỗ trợ đặc biệt khi có những đóng góp tích cực và hiệu quả.

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ lương, thưởng khác của công ty...

- Được trang bị điện thoại, sim, cước hàng tháng

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

- Nghỉ Lễ, Tết theo lịch nhà nước

- Làm việc tại văn phòng Công Ty, giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.– sáng: 7h30-11h00 | chiều 13h30-17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin