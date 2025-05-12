Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 170 Nguyễn Đình Thi, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Tư vấn và bán dịch vụ du lịch (vé máy bay, vé vui chơi, tour, khách sạn,...) cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, và đối tác đại lý.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau dịch vụ để tạo dựng niềm tin và sự hài lòng tuyệt đối.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích kinh doanh, du lịch

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 9 - 25 triệu++

- Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp tại môi trường trẻ trung, năng động.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, phúc lợi theo quy định của công ty.

- Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ du lịch, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin