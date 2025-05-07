Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phương án kinh doanh cho sản phẩm máy lọc nước/máy lọc không khí / thiết bị nắp bồn cầu điện tử và dịch vụ cho thuê máy lọc nước/máy lọc không khí đang cung cấp của Công ty và/hoặc đề xuất phát triển các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với thị trường nếu có.

Tìm kiếm khách hàng bao gồm (1) khách hàng doanh nghiệp (B2B); khách hàng cá nhân (B2C) và (3) khách hàng đại lý bán hàng truyền thống (General Trade – GT).

Giới thiệu và bán sản phẩm và dịch vụ của công ty tới các đối tượng khách hàng.

Quản lý chăm sóc danh mục khách hàng phát triển và được giao, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm về kế hoạch bán hàng dự án và thực hiện chỉ tiêu được giao.

Tham gia quá trình giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng bán hàng/dịch vụ của Công ty.

Hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện đơn hàng thành công với đối tác bao gồm giao hàng, lắp đặt, quản lý công nợ, chăm sóc sau bán hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.