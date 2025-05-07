Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
- Đà Nẵng: Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, phương án kinh doanh cho sản phẩm máy lọc nước/máy lọc không khí / thiết bị nắp bồn cầu điện tử và dịch vụ cho thuê máy lọc nước/máy lọc không khí đang cung cấp của Công ty và/hoặc đề xuất phát triển các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với thị trường nếu có.
Tìm kiếm khách hàng bao gồm (1) khách hàng doanh nghiệp (B2B); khách hàng cá nhân (B2C) và (3) khách hàng đại lý bán hàng truyền thống (General Trade – GT).
Giới thiệu và bán sản phẩm và dịch vụ của công ty tới các đối tượng khách hàng.
Quản lý chăm sóc danh mục khách hàng phát triển và được giao, thuyết phục khách hàng tiềm năng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Chịu trách nhiệm về kế hoạch bán hàng dự án và thực hiện chỉ tiêu được giao.
Tham gia quá trình giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng bán hàng/dịch vụ của Công ty.
Hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện đơn hàng thành công với đối tác bao gồm giao hàng, lắp đặt, quản lý công nợ, chăm sóc sau bán hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng dự án tới doanh nghiệp (B2B) lớn như công ty, nhà xưởng các sản phẩm/dịch vụ như bán văn phòng phẩm, bán/cho thuêmáy photocopy, bán nguyên vật liệu bếp ăn công nghiệp.
Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp / đàm phán tốt, nói được tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế.
Ưu tiên nam giới, thường trú tại Đà Nẵng.
Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại Carpa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI